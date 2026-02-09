Россия терроризировала баллистикой и более сотней БпЛА: сколько целей сбито и есть ли попадания

В ночь на 9 февраля Россия снова запустила по Украине более сотни воздушных целей. Враг атаковал украинские города баллистическими ракетами и ударными дронами.

Несмотря на активную работу сил ПВО известно о попаданиях в разных регионах. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Погибли женщина с ребенком: враг атаковал дронами Богодухов

Какие результаты работы ПВО?

По данным военных, Россия била по Украине еще со вчерашнего дня 8 февраля. В общем враг атаковал 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 149 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", Италмас и другими. Среди беспилотников около 90 составляли "Шахеды".

Воздушные цели противник запускал с нескольких направлений в России, а также с временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Предварительно, противовоздушная оборона сбила или подавила 116 российских ударных дронов различных типов.

Кроме того, часть баллистических ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей,

– отметили в ВС ВСУ.

В то же время не обошлось без попаданий. По данным Воздушных сил, зафиксированы удары ракет и 23 вражеских БпЛА на 15 локациях. Кроме того, известно о падении сбитых или обломков воздушных целей в 6 местах.

Ночной террор, как обычно, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Какие последствия российской атаки?