Россия терроризировала баллистикой и более сотней БпЛА: сколько целей сбито и есть ли попадания
- Россия запустила по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М" и 149 ударных БпЛА, из которых около 90 были "Шахеды".
- ПВО сбила или подавила 116 российских дронов, но были зафиксированы удары.
В ночь на 9 февраля Россия снова запустила по Украине более сотни воздушных целей. Враг атаковал украинские города баллистическими ракетами и ударными дронами.
Несмотря на активную работу сил ПВО известно о попаданиях в разных регионах. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Какие результаты работы ПВО?
По данным военных, Россия била по Украине еще со вчерашнего дня 8 февраля. В общем враг атаковал 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 149 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", Италмас и другими. Среди беспилотников около 90 составляли "Шахеды".
Воздушные цели противник запускал с нескольких направлений в России, а также с временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Предварительно, противовоздушная оборона сбила или подавила 116 российских ударных дронов различных типов.
Кроме того, часть баллистических ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей,
– отметили в ВС ВСУ.
В то же время не обошлось без попаданий. По данным Воздушных сил, зафиксированы удары ракет и 23 вражеских БпЛА на 15 локациях. Кроме того, известно о падении сбитых или обломков воздушных целей в 6 местах.
Ночной террор, как обычно, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
Какие последствия российской атаки?
Ночью под вражеским ударом была Одесская область. Изуродованы жилые дома и машины в Одесском районе. В результате атаки погиб человек.
Также россияне обстреляли железную дорогу в Сумской области. Повреждены локомотив и контактная сеть. Обошлось без пострадавших.
Вражеские дроны ударили по энергообъекту возле Нововолынской общины. В результате атаки без света остались более 80 тысяч абонентов. Критические объекты работают от генераторов.