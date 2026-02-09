Попри активну роботу сил ППО відомо про влучання у різних регіонах. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Які результати роботи ППО?
За даними військових, Росія била по Україні ще звечора 8 лютого. Загалом ворог атакував 11 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Серед безпілотників близько 90 становили "Шахеди".
Повітряні цілі противник запускав з кількох напрямків у Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
Попередньо, протиповітряна оборона збила або подавила 116 російських ударних дронів різних типів.
Крім того, частина балістичних ракет "Іскандер-М" була перехоплена та не досягла своїх цілей,
– зауважили в ПС ЗСУ.
Водночас не обійшлось без влучань. За даними Повітряних сил, зафіксовано удари ракет та 23 ворожих БпЛА на 15 локаціях. Крім того, відомо про падіння збитих або уламків повітряних цілей у 6 місцях.
Нічний терор, як зазвичай, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Які наслідки російської атаки?
Уночі під ворожим ударом була Одещина. Понівечено житлові будинки та автівки в Одеському районі. Внаслідок атаки загинула людина.
Також росіяни обстріляли залізницю на Сумщині. Пошкоджено локомотив і контактну мережу. Обійшлось без постраждалих.
Ворожі дрони вдарили по енергооб'єкту біля Нововолинської громади. В результаті атаки без світла залишилися понад 80 тисяч абонентів. Критичні об'єкти працюють від генераторів.