Попри активну роботу сил ППО відомо про влучання у різних регіонах. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Які результати роботи ППО?

За даними військових, Росія била по Україні ще звечора 8 лютого. Загалом ворог атакував 11 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Серед безпілотників близько 90 становили "Шахеди".

Повітряні цілі противник запускав з кількох напрямків у Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Попередньо, протиповітряна оборона збила або подавила 116 російських ударних дронів різних типів.

Крім того, частина балістичних ракет "Іскандер-М" була перехоплена та не досягла своїх цілей,

– зауважили в ПС ЗСУ.

Водночас не обійшлось без влучань. За даними Повітряних сил, зафіксовано удари ракет та 23 ворожих БпЛА на 15 локаціях. Крім того, відомо про падіння збитих або уламків повітряних цілей у 6 місцях.

Нічний терор, як зазвичай, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Які наслідки російської атаки?