В Воздушных силах ответили, может ли Россия усилить атаки ракетами и "Шахедами"

Накануне западные СМИ писали, что Россия якобы сможет запускать до 1000 "Шахедов" одновременно. Также предположили, что агрессор готовит более масштабную кампанию ударов по Украине. В Воздушных силах прокомментировали эту информацию.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что круглосуточный террор уже был неоднократно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Игнат об атаках России на Украину

Игнат отметил, что круглосуточные терроры уже были неоднократно, когда "Шахеды" летали фактически с получасовой паузой, когда были следующие партии. Добавил, буквально несколько недель назад украинцы наблюдали такие атаки агрессора.

Вопрос в том, сколько они действительно будут иметь возможностей изготавливать орудия для убийства. Это и крылатые ракеты, и баллистические, и "Шахеды". Понятно, что дальше используются западные компоненты,

– подчеркнул представитель Воздушных сил.

Добавил, что эти компоненты видят в сбитых экземплярах российских ракет и дронов, которые более или менее уцелели. Их документируют и присылают нашим партнерам.

Игнат констатировал, не секрет, что Россия может приобретать где-то в мире те поставки. Агрессору не создает никаких проблем, какими способами получать те компоненты, которые нужны для изготовления этих орудий для убийства. Поэтому, прежде всего, необходимые санкции. Необходимо сделать невозможным Россию зарабатывать деньги для изготовления этого оружия.

Поэтому санкционное давление, о котором сейчас все говорят, нужен от всего цивилизованного мира для того, чтобы Россия не смогла производить такое количество, о котором вы сейчас говорите, о которой говорит пресса. И у нас часто в Украине тоже блогеры и эксперты говорят, что тенденция действительно идет к увеличению изготовления именно "Шахедов", дронов-имитаторов,

– отметил Юрий Игнат.

Подчеркнул, что дроны-имитаторы – это также серьезная вещь. Особенно, если летит такое огромное количество. Представитель Воздушных сил отметил, что ПВО приходится реагировать на каждый дрон, – и на имитатор, и на "Шахед".

Защитники неба уже научились различать визуально и по звуку, и даже по параметру полета видно, что это не "Шахед", а дрон-имитатор. Впрочем, заметил Игнат, для этого нужны время, опыт, и большое количество средств. Ведь сбивать зенитными ракетами, конечно, мы не можем.

Представитель Воздушных сил добавил, что когда БПЛА подняли выше и их стало больше, необходимы рациональные, более дешевые способы сбивания. Сейчас все – от военных до военно-политического руководства – работают для того, чтобы обеспечить такими средствами Украину. Обращаются к партнерам, чтобы нам хватало этих средств для отражения массированных ударов агрессора.