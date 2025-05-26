Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що цілодобовий терор уже був неодноразово. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Ігнат про атаки Росії на Україну

Ігнат зауважив, що цілодобові терори вже були неодноразово, коли "Шахеди" літали фактично з півгодинною паузою, коли були наступні партії. Додав, буквально кілька тижнів тому українці спостерігали такі атаки агресора.

Питання в тому, скільки вони дійсно матимуть спроможностей виготовляти знаряддя для вбивства. Це і крилаті ракети, і балістичні, і "Шахеди". Зрозуміло, що далі використовуються західні компоненти,

– підкреслив представник Повітряних сил.

Додав, що ці компоненти бачать у збитих екземплярах російських ракет і дронів, які більш-менш вціліли. Їх документують і надсилають нашим партнерам.

Ігнат констатував, не секрет, що Росія може здобувати десь у світі ті поставки. Агресору не створює жодних проблем, якими способами отримувати ті компоненти, які потрібні для виготовлення цих знарядь для вбивства. Тож, перш за все, необхідні санкції. Необхідно унеможливити Росію заробляти гроші для виготовлення цієї зброї.

Тому санкційний тиск, про який зараз усі говорять, потрібен від усього цивілізованого світу для того, щоб Росія не змогла виготовляти таку кількість, про яку ви зараз говорите, про яку говорить преса. І в нас часто в Україні теж блогери й експерти кажуть, що тенденція дійсно йде до збільшення виготовлення саме "Шахедів", дронів-імітаторів,

– зазначив Юрій Ігнат.

Наголосив, що дрони-імітатори – це також серйозна річ. Особливо, якщо летить така величезна кількість. Представник Повітряних сил наголосив, що ППО доводиться реагувати на кожен дрон, – і на імітатор, і на "Шахед".

Оборонці неба вже навчилися розрізняти візуально і за звуком, і навіть за параметром польоту видно, що це не "Шахед", а дрон-імітатор. Втім, зауважив Ігнат, для цього потрібні час, досвід, і велика кількість засобів. Адже збивати зенітними ракетами, звісно, ми не можна.

Представник Повітряних сил додав, що коли БпЛА підняли вище і їх стало більше, необхідні раціональні, дешевші способи збиття. Наразі усі – від військових до військово-політичного керівництва – працюють для того, щоб забезпечити такими засобами Україну. Звертаються до партнерів, аби нам вистачало цих засобів для відбиття масованих ударів агресора.