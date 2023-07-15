Ночь была неспокойная, есть попадания, – ВСУ о атаке россиян

Этой ночью российские террористы атаковали мирные населенные пункты Украины. К сожалению, не обошлось без попаданий.

Оккупанты не оставляют своих замыслов относительно Юга, который врагу поперек горла. Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Есть попадания в Запорожье

Агрессор действительно нервничает непосредственно на тех направлениях, которые прилегают к прифронтовым территориям, где видит возможное сосредоточение резервов Сил обороны, не понимая, откуда ждать очередного удара.

Оккупанты страдают на Запорожском направлении, где на суше их существенно притесняют наши подразделения. Враг очень обеспокоен тем, как будут развиваться события через реку Днепр. Именно поэтому атаки не прекращаются на прилегающие к прифронтовой Херсонщине области.

На Николаевщине были уничтожены 3 беспилотника типа "Шахед", которыми враг пытался ночью атаковать южные регионы. Была мощная работа (на Запорожье – 24 канал). Работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание, но итоги ночной атаки еще подводятся,

– отметила Гуменюк.

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Обратите внимание! Ночью 14 июля российские террористы атаковали наше государство 17-ю "Шахедами". Почти все – 16 дронов удалось сбить. В Кривом Роге есть попадания.

В результате атаки повреждено коммунальное предприятие. Также задело 2 двухэтажных жилых дома и транспортное предприятие. Пострадал 56-летний мужчина.