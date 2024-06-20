Атакована критическая инфраструктура: Воздушные силы назвали основное направление удара врага

Российская армия в ночь на 20 июня нанесла комбинированный удар по Украине дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами различного типа. Основным направлением враг избрал Восток нашего государства.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что в целом было уничтожено 32 воздушные цели врага. Наши защитники работали в ряде областей, чтобы уничтожить российские "Шахеды" или ракеты.

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В какие регионы Украины пытался целиться враг

Олещук отметил, что этой ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры нашего государства.

Основное направление удара – Восток Украины, в частности Днепропетровская область,

– написал генерал.

Командующий Воздушными силами ВСУ отметил, что воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях", – отметил Олещук.

Как пережила ночную атаку Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью враг совершил массированную атаку на область. Ее отражали наши защитники неба.

Уничтожили 5 "Шахедов" и 4 ракеты. ПВО работала в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах,

– написал чиновник.

Глава Днепропетровской области отметил, что последствия российской атаки были в Криворожском и Никопольском районах. Так, там пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"В Никопольском районе также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, линии электропередач. А еще – строительная техника", – сказал Лысак.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также в своем телеграм-канале показал последствия вражеской атаки. На фото можно увидеть изуродованные здания и разрушения.

Последствия вражеской атаки в Днепропетровской области / Фото из телеграм-канала Николая Лукашука

Ранее в Днепропетровской области около 4 утра слышали взрывы. Воздушные силы также тогда писали, что фиксировали ракету курсом на Днепр – Запорожье.