Есть определенные последствия, – Игнат рассказал детали о ночной атаке Украины дронами и ракетами
В ночь на 3 июля российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Наша ПВО сработала отлично.
В общей сложности оккупанты запустили 17 "Шахедов", но сбить удалось 13. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует 24 Канал.
Важно Россия нанесла удар дроном по дому в Сумах: погиб один человек
Что известно о ночной атаке Украины
По словам Игната, на этот раз "Шахеды" летели с Юга. К сожалению, четыре дрона не удалось уничтожить, но в результате этого серьезных разрушений не было.
Есть некоторые последствия, но без потерь. Более менее ночь обошлась спокойной,
– отметил спикер Воздушных сил.
Кроме того, были зафиксированы пуски ракет С-300. Игнат подчеркнул, что эти ракеты враг применяет из временно оккупированного Токмака на Запорожье.
"Этими ракетами противник наносит удары по разным объектам, в том числе и на Запорожье", – добавил Игнат.
По Украине запустили ракеты и дроны 3 июля
- Ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.
- В общей сложности зафиксированы пуски 17 "Шахедов".
- В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь.
- За минувшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.
- Кроме того, днем 3 июля российские военные атаковали Сумы. В результате атаки был сильно поврежден жилой дом.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в результате российского удара БпЛА в пятиэтажном жилом доме в Сумах погиб 1 человек.