Есть определенные последствия, – Игнат рассказал детали о ночной атаке Украины дронами и ракетами

В ночь на 3 июля российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Наша ПВО сработала отлично.

В общей сложности оккупанты запустили 17 "Шахедов", но сбить удалось 13. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке Украины

По словам Игната, на этот раз "Шахеды" летели с Юга. К сожалению, четыре дрона не удалось уничтожить, но в результате этого серьезных разрушений не было.

Есть некоторые последствия, но без потерь. Более менее ночь обошлась спокойной,

– отметил спикер Воздушных сил.

Кроме того, были зафиксированы пуски ракет С-300. Игнат подчеркнул, что эти ракеты враг применяет из временно оккупированного Токмака на Запорожье.

"Этими ракетами противник наносит удары по разным объектам, в том числе и на Запорожье", – добавил Игнат.

По Украине запустили ракеты и дроны 3 июля