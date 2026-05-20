Путин вынужден заговорить о завершении "сво": политолог объяснил, какова в этом роль Украины

Украина наносит все более мощные удары по территории России, преодолевая усиленную ПВО противника даже в Москве. Это может быть сигналом для Кремля, что нужно заканчивать войну в Украине.

Такое мнение озвучил в разговоре с 24 Каналом политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, предположив, почему Владимир Путин заявил, что так называемая "сво" вскоре завершится. Также он объяснил, как украинские атаки на российскую территорию могут повлиять на переговорный процесс.

Как Украина меняет планы россиян на фронте?

Чаленко отметил, что с политической точки зрения атаки украинских дронов очень серьезно бьют непосредственно по мифах о неприступности Москвы и о всесильности путинского режима.

"Однако главное, что таким образом разрушается другой миф, который продвигается Россией на протяжении многих лет – мол, именно Украина должна соглашаться на что-то, иначе дальше будет хуже", – подчеркнул политолог.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович заметил, что ударами по российской территории Украина диктует свое видение дальнейшего хода войны. Это станет тяжелым ударом для россиян, ведь они очень болезненно реагируют на удары по важным объектам в их стране. Рейтерович отмечает, что эти действия приведут к депрессии в российском обществе и, в конце концов, ситуация в стране может выйти из-под контроля Кремля.

Он объяснил, что дальше ухудшится ситуация именно в России. Потому что в технологической войне преимущество получает тот, кто максимально оперативно будет применять инновации. А украинские силы, проводя операции именно в Московской области, демонстрируют, что возможности Украины растут. При том, что россияне кратно увеличили количество средств ПВО в столичном регионе, особенно накануне 9 мая, когда проводили парад.

Кроме того, противник является одним из лидеров по средствам РЭБ, поэтому результаты атак по Москве и Московской области является лучшей иллюстрацией возможностей украинских сил. В то же время эти атаки, как считает политолог, и их последствия влияют непосредственно на переговорный процесс. Благодаря им усиливаются позиции Украины.

Однако я бы не радовался словам Путина, что так называемая "сво" подходит к своему завершению. Он пытается говорить в унисон с Дональдом Трампом, который также отмечает, что война в Украине вскоре закончится,

– отметил Игорь Чаленко.

Однако ситуация на фронте, по его мнению, свидетельствует о другом: пока россияне не внесли изменений в свою весенне-летнюю кампанию. Однако Украина за счет атаки по России способна серьезно корректировать планы Кремля.

Почему Путин заявил о завершении так называемой "сво"?

Владимир Путин после парада 9 мая заявил, что якобы "дело в украинском конфликте идет к завершению". Аналитики Института изучения войны считают, что эти слова главы Кремля адресованы прежде всего внутренней российской аудитории. Таким образом Путин хочет успокоить россиян, которые все больше недовольны последствиями войны в Украине, сложной экономической ситуацией в России и атаками украинских дронов.

В издании The Telegraph отмечают, что российские пропагандисты после заявления главы Кремля об окончании "сво" готовят идеологическую основу для этого. Ведь им придется объяснить российскому обществу, почему война в Украине должна закончиться, когда ни одна из военных целей россиян не была достигнута. В издании объясняют, что несмотря на этот процесс в Кремле "царит оглушительная тишина", ведь Путин все еще имеет мотивы продолжать войну. Как считают журналисты, им управляет не логика затрат и выгод, а "роковое сочетание упрямства и паралича".

Что известно о последних атаках Украины по российской территории?

Ночью 17 мая украинские силы провели массированную атаку на Россию, использовав не менее 500 дронов. Из них около 100 беспилотников направлялись именно на Москву и Московскую область.

Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что с начала полномасштабного вторжения это была самая масштабная атака на Московский регион.

По мнению авиаэксперта Константина Криволапа, украинские дроны прорвали несколько линий противовоздушной обороны противника, созданных вокруг Москвы.

Украинские силы использовали для этой атаки три дрона собственного производства – RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint, БАРС-СМ Gladiator. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, россиянам для того, чтобы догнать украинский дрон RS-1 "Барс", который может развивать скорость от примерно 500 до 800 километров в час, нужно применять самолет МиГ-29. Однако таких бортов у противника нет в большом количестве.

Также в результате атаки в Зеленограде Московской области было поражено предприятие "Ангстрем", которое специализируется на производстве комплектующих для высокоточного оружия.