Так, враг снова прибег к массированной дроновой атаке. С восточного побережья Азовского моря БПЛА типа "Shahed-131/136" были направлены по разным регионам Украины.

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Над Одесщиной и Винницкой областью уничтожили вражеские дроны

Силы обороны юга Украины рассказали, что в их зоне ответственности были уничтожены 12 БПЛА:

10 – над Николаевщиной,

по 1 – над Одесщиной и Винницкой областью.

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Отметим, что во время сбития вражеской цели падение обломков повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в Николаевской области. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, утром над Днепропетровщиной наши защитники сбили вражеский БпЛА.

Массированная атака Украины 19 сентября: что известно