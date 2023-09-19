Так, ворог знов вдався до масованої дронової атаки. Зі східного узбережжя Азовського моря БпЛА типу "Shahed-131/136" було спрямовано по різних регіонах України.

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Над Одещиною та Вінниччиною знищили ворожі дрони

Сили оборони півдня України розповіли, що у їхній зоні відповідальності було знищено 12 БпЛА:

10 – над Миколаївщиною,

по 1 – над Одещиною та Вінниччиною.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що під час збиття ворожої цілі падіння уламків спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з приватних підприємств на Миколаївщині. На щастя, люди не постраждали.

Окрім цього, вранці над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий БпЛА.

Масована атака України 19 вересня: що відомо