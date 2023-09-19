Так, ворог знов вдався до масованої дронової атаки. Зі східного узбережжя Азовського моря БпЛА типу "Shahed-131/136" було спрямовано по різних регіонах України.
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Над Одещиною та Вінниччиною знищили ворожі дрони
Сили оборони півдня України розповіли, що у їхній зоні відповідальності було знищено 12 БпЛА:
- 10 – над Миколаївщиною,
- по 1 – над Одещиною та Вінниччиною.
Зазначимо, що під час збиття ворожої цілі падіння уламків спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з приватних підприємств на Миколаївщині. На щастя, люди не постраждали.
Окрім цього, вранці над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий БпЛА.
Масована атака України 19 вересня: що відомо
- Повітряні сили повідомили, що у ніч на 19 вересня ворог застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М".
- Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.
- Внаслідок бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.
- Крім того, на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- На жаль, у Львові є три влучання у промислові склади. Від удару росіян загорілося у чотирьох локаціях. Постраждав 26-річний хлопець, який був на місці.
- Загалом Сили ППО збили 15 з 18 "Шахедів", які летіли атакувати Львівщину, повідомили в ОВА.