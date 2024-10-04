В Румынии обнаружили обломки российского "Шахеда", атаковавшего Украину ночью

В Румынии военные 4 октября обнаружили обломки российского беспилотника типа "Шахед". Этот дрон-камикадзе пытался атаковать украинские объекты в Одесской области.

Обломки обнаружили в дельте Дуная. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

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Что известно о нахождении обломков "Шахеда" в Румынии

Фрагменты российского беспилотника "Шахед" были обнаружены примерно в километре от Георгиевского устья в дельте Дуная. Это место совпадает с районом, где были активны истребители во время ночной атаки России на Одесскую область.

Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты российского беспилотника, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами,

– говорится в сообщении.

В румынском министерстве подтвердили, что "Шахед" был обнаружен в загородной местности и не нанес удар ни по одной инфраструктуре.

Министерство национальной обороны осудило атаки России на украинские гражданские объекты и инфраструктуру, назвав их неоправданными и серьезным нарушением международного права.

Сейчас в Румынии обнаруживали по меньшей мере 17 российских беспилотников, которые пролетали в ее воздушном пространстве. Некоторые из них вернулись в Украину, а другие, как сообщается, разбились на румынской территории.