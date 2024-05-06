Что изменилось в тактике сил обороны Украины проанализировал в ежедневной военной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. А также разобрал динамику боев у Часового Яра.

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Как ПВО работает по дронам

В ночь на 6 мая враг прибегнул к дроновой атаке по Сумской области, целились в энергетические объекты региона. Подобную тактику враг применяет на Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье и тому подобное.

Продолжаются попытки уничтожить нашу энергосистему с помощью "Шахедов", ударами по высоковольтным линиям,

– добавил полковник в запасе.

Он пояснил, что сейчас большая часть теплоэлектростанций выведена из строя. Происходит поставка энергии от атомных электростанций. Так по линиям электропередач россияне пытаются бить, чтобы сделать невозможным этот путь питания.

Однако Свитан заметил, что этой ночью в силах ПВО очень эффективно отработали мобильные группы, которые уничтожили 12 дронов. То есть примерно треть миллиона долларов, которую потратили на покупку "Шахедов", отминусовали несколько десятков пулеметных очередей.

Очень правильный подход: нужно вдоль границы Украины расставлять мобильные группы, которые пулеметами, зенитно-ракетными комплексами, ПЗРК будут минусовать "Шахеды". Нельзя сравнить даже цену вопроса, в этом смысле у нас замечательный результат,

– подчеркнул военный эксперт.

Как эффективнее работать по БпЛА

В целом статистика противовоздушной обороны Украины указывает на то, что последний месяц процент сбивания "Шахедов" значительно вырос. Свитан объяснил, если мобильные группы могут работать в полях, как было прошлой ночью, возможность сбивания растет и вреда дроны не наносят. Проблема возникает, когда "Шахеду" удается прорваться в населенные пункты.

Если дрон не сдетонировал в воздухе, он падает и взрывается на земле. Часто они несут до 50 килограммов боевой части.

Сейчас активно обсуждается и другой способ противодействия дронам – удары по месту их развертывания на мысе Чауда во временно оккупированном Крыму. Свитан объяснил, что главная проблема – в скорости развертывания мест запусков "Шахедов". Они срабатывают очень быстро и зафиксировать это чрезвычайно трудно.

"Шахеды" оптимально уничтожать еще в местах их производства, например, Татарстан и дальше, или в местах, где расположены их склады – можно искать на мысе Чауда, или уничтожать операторов, это уже работа разведки,

– добавил полковник в запасе.

Бои за Часов Яр

На фронте остается тяжелой ситуация в направлении Часового Яра. За последние дни продвижения врага там не зафиксировано. Однако россияне прибегают к лобовым атакам со стороны Богдановки и Ивановского. По наблюдениям аналитиков, сейчас россияне пытаются двигаться по трассе с Ивановского, чтобы с юга обойти Часов Яр и окружить.

Свитан убежден, что россияне попытаются выйти на Константиновку с двух сторон: с юга – со стороны Покровска и с севера – со стороны Бахмута.

Россияне пошли по нашей тактике. В районе Ивановского пытаются давить по высотам, взяли почти в полукольцо и будут пытаться выдавить наши войска,

– отметил полковник в запасе.

Однако он уверен, что ротация, которая уже начала происходить на фронте и усиление западным оружием поможет удержать позиции на Часовоярском направлении.