Що змінилося в тактиці сил оборони України проаналізував у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. А також розібрав динаміку боїв біля Часового Яру.

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Як ППО працює по дронах

В ніч на 6 травня ворог вдався до дронової атаки по Сумщині, цілили в енергетичні об’єкти регіону. Подібну тактику ворог застосовує на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі тощо.

Продовжуються спроби знищити нашу енергосистему за допомогою “Шахедів”, ударами по високовольтних лініях,

– додав полковник в запасі.

Він пояснив, що зараз переважна частина теплоелектростанцій виведена з ладу. Відбувається постачання енергії від атомних електростанцій. Так по лініях електропередач росіяни намагаються бити, аби унеможливити цей шлях живлення.

Однак Світан зауважив, що цієї ночі в силах ППО дуже ефективно відпрацювали мобільні групи, які знищили 12 дронів. Тобто приблизно третину мільйона доларів, яку витратили на покупку “Шахедів”, відмінусували кілька десятків кулеметних черг.

Дуже правильний підхід: потрібно вздовж кордону України розставляти мобільні групи, які кулеметами, зенітно-ракетними комплексами, ПЗРК будуть мінусувати "Шахеди". Не можна порівняти навіть ціну питання, в цьому сенсі в нас чудовий результат,

– наголосив військовий експерт.

Як ефективніше працювати по БпЛА

Загалом статистика протиповітряної оборони України вказує на те, що останній місяць відсоток збиття “Шахедів” значно зріс. Світан пояснив, якщо мобільні групи можуть працювати в полях, як було минулої ночі, можливість збиття зростає і шкоди дрони не завдають. Проблема постає, коли “Шахедові” вдається прорватися в населені пункти.

Якщо дрон не здетонував у повітрі, він падає і вибухає на землі. Часто вони несуть до 50 кілограмів бойової частини.

Зараз активно обговорюється й інший спосіб протидії дронам – удари по місцю їх розгортання на мисі Чауда в тимчасово окупованому Криму. Світан пояснив, що головна проблема – в швидкості розгортання місць запусків "Шахедів". Вони спрацьовують дуже швидко і зафіксувати це надзвичайно важко.

"Шахеди" оптимально знищувати ще в місцях їхнього виробництва, наприклад, Татарстан і далі, або в місцях, де розташовані їхні склади – можна шукати на мисі Чауда, або знищувати операторів, це вже робота розвідки,

– додав полковник в запасі.

Бої за Часів Яр

На фронті залишається важкою ситуація в напрямку Часового Яру. За останні дні просування ворога там не зафіксовано. Проте росіяни вдаються до лобових атак з боку Богданівки та Іванівського. За спостереженнями аналітиків, зараз росіяни намагаються рухатися по трасі з Іванівського, аби з півдня обійти Часів Яр і оточити.

Світан переконаний, що росіяни спробують вийти на Костянтинівку з двох боків: з півдня – зі сторони Покровська і з півночі – зі сторони Бахмута.

Росіяни пішли нашою тактикою. В районі Іванівського намагаються тиснути по висотах, взяли майже в напівкільце і намагатимуться видавити наші війська,

– зауважив полковник в запасі.

Однак він впевнений, що ротація, яка вже почала відбуватися на фронті і підсилення західною зброєю допоможе втримати позиції на Часовоярському напрямку.