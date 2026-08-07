Екатеринбург в России проснулся от взрывов: дроны атаковали очередной склад Wildberries

В российском Екатеринбурге утром 7 августа сообщили об атаке дронов. Под ударом оказался склад Wildberries.

Об этом сообщают OSINT-каналы, в частности Exilenova+.

Что известно об атаке на еще один склад Wildberries?

Утром 7 августа в российском Екатеринбурге сообщили об атаке на склад Wildberries. По предварительной информации, как минимум два удара пришлись на помещение, которое может использоваться для укрепления российской армии.



Россияне бегут со склада после атаки дронов / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Пока информации о масштабах повреждений и возможном пожаре немного, ведь атаки продолжаются. Однако, по информации телеграм-каналов, в первом блоке склада возник пожар. OSINT-анализ ASTRA отмечает, что именно очередной склад российского маркетплейса попал под удар.

Атака на склад Wildberries в России: смотрите видео

Дроны посетили Екатеринбург: смотрите видео

Впоследствии в пресс-службе российского маркетплейса подтвердили попадание. Там отметили, что на логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные расчеты. Также подтвердили пожар и эвакуацию с объекта.

Прием текущих поставок временно ограничили, их перенаправляют на другие логистические объекты компании,

– отмечают россияне.

По словам местного губернатора Дениса Паслера, три БПЛА упали на крышу логистического центра, вызвав пожар; людей эвакуировали, пострадавших нет. Еще восемь беспилотников, по его словам, уничтожили силы ПВО.

Пожар, который только начинает разгораться на складе Wildberries: смотрите видео

На фоне сообщений об атаке в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Российская сторона объяснила их необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Расстояние от Екатеринбурга до территории Украины составляет около 2000 километров.

На складе российского маркетплейса начинается масштабный пожар / Фото из телеграм-канала Supernova+

Напомним, в ночь на 5 августа в российском Алексине Тульской области произошел масштабный пожар на логистическом объекте Wildberries после серии взрывов. По сообщениям местных жителей, складской комплекс фактически уничтожен.

Кроме того, в ночь на 4 августа дроны провели атаку на Ленинградскую область России. Губернатор Александр Дрозденко заявил о сбивании 15 беспилотников и повреждениях в складской зоне возле Красного Бора. По данным российских и местных источников, под удар могли попасть логистические объекты Wildberries, над районом зафиксировали густой черный дым. Также дроны нанесли удар по большому логистическому комплексу Wildberries в подмосковном Чехове.