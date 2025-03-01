Россия атаковала Одесскую область: под ударом оказалась тренировочная база Черноморца

Россия продолжает атаковать Украину. Вечером 28 февраля враг в очередной раз нанес удар по Одесской области.

В частности, повреждениям подверглась тренировочная база футбольного клуба Черноморец в Совиньоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ФК Черноморец.

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Какие последствия атаки в Одесской области

Как сообщили в Черноморце, в результате российской атаки существенно повреждена учебно-тренировочная база моряков, в бассейне выбиты окна. Кроме этого, разрушено административное здание. Немалое пространство территории спортивно-восстанавливаемого комплекса усыпано разбитым стеклом.

Там также отмечают, что из-за обстрелов пострадали машины сотрудников и представителей клуба.

Это был именно вечер заезда клуба на базу накануне ответственной игры 19 тура УПЛ против ФК "Левый берег". Впереди оценка нанесенного ущерба,

– говорят в ФК Черноморец и добавляют, что, к счастью, никто из персонала или игроков не пострадал.

В то же время в ГСЧС говорят, что в результате атаки ударными дронами в Одесской области один человек погиб, а еще трое пострадали.

Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС