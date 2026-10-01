Враг атаковал Ровенскую область: повреждена гражданская инфраструктура, ранена женщина

Враг не прекращает проводить атаки на украинские города. В ночь на 1 октября под ударом оказалась Ровенская область.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Что известно об атаке?

Ночью Россия атаковала Ровенскую область, поэтому в области объявили воздушную тревогу. Около 4:00 жителей региона предупредили об угрозе со стороны дронов.

В результате атаки пострадала женщина. Она получила ранения в плечи и лицо, сейчас находится в больнице. Также поврежден ее дом. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Напомним, 1 октября под атаку попал и Киев. Около 06:27 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Военно-воздушные силы сообщали о движении реактивного дрона в направлении центра, после чего в городе раздались взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе беспилотник попал на территорию нежилого комплекса. В КГВА уточнили, что обломки дрона упали на открытой территории, на место происшествия выехали экстренные службы.