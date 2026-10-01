Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.
Що відомо про атаку?
Уночі Росія атакувала Рівненщину, через що в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4:00 жителів регіону попередили про дронову небезпеку.
Унаслідок атаки постраждала жінка. Вона дістала поранення плечей та обличчя, наразі перебуває в лікарні. Також пошкоджено її будинок. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, 1 жовтня під атаку потрапив й Київ. Близько 06:27 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух реактивного дрона в напрямку центру, після чого в місті пролунали вибухи.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі безпілотник влучив на територію нежитлового комплексу. У КМВА уточнили, що уламки дрона впали на відкритій території, на місце події вирушили екстрені служби.