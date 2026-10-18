Россия нанесла удар по предприятию в Ровенской области: оно прекратило работу

Вечером 18 октября Россия совершила атаку на производственное предприятие в Ровенской области. В результате поражения объект прекратил работу.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Что известно об атаке?

Во время воздушной атаки вечером 18 октября российский реактивный беспилотник двигался курсом на Здолбунов и Ровно. Впоследствии местные жители сообщили, что в Здолбунове в Ровенской области был слышен звук взрыва.

Одной из целей врага стало производственное предприятие в области. В результате поражения оно прекратило работу.

По имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Другие подробности о последствиях атаки пока не сообщались.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, 18 октября россияне нанесли удар по Одессе, в результате чего была повреждена крыша многоэтажного жилого дома. Травмы получили два человека, среди них – 13-летняя девочка. Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали.

На месте атаки работали спасатели, медики и другие экстренные службы. Спасатели тушили возгорание на крыше дома, а правоохранители фиксировали последствия российского удара. По факту атаки Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Кроме того, ночью 18 октября российские войска массированно атаковали энергетические объекты Одесской области, поэтому около 24 тысяч потребителей в разных районах области остались без электроснабжения.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы устранить повреждения и восстановить подачу электроэнергии.