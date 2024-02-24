Враг атаковал "Шахедами" Кировоградщину: обломки повредили предприятие

В ночь на 23 февраля силы ПВО уничтожили в небе над Кировоградской областью российские беспилотники типа "Шахед". В то же время в результате падения падения обломков сбитых дронов повреждения получило предприятие.

Прошло без пострадавших. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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"Пережили очередную атаку дронами и ракетами. На Кировоградщине работала ПВО и мобильные огневые группы", – подчеркнул он.

По словам главы ОВА, в результате падения обломков сбитых дронов на территорию одного из предприятий в Кропивницком районе повреждено административное здание и разрушено хозяйственное здание.

Ночная атака россиян: главное

Силы обороны юга Украины сообщили, подразделения противовоздушной обороны сбили 12 дронов-камикадзе: два над Николаевщиной, по пять над Кировоградщиной и Одесской областью и две управляемые авиационные ракеты Х-59 выпущены с самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря.