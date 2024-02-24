Минулось без постраждалих. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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"Пережили чергову атаку дронами і ракетами. На Кіровоградщині працювала ППО та мобільні вогневі групи", – наголосив він.

За словами очільники ОВА, внаслідок падіння уламків збитих дронів на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі пошкоджено адміністративну будівлю та зруйновано господарську будівлю.

Нічна атака росіян: головне

Сили оборони півдня України повідомили, підрозділи протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе: два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною і Одещиною та дві керовані авіаційні ракети Х-59 випущені з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.