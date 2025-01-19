Поздравил с праздником: в Запорожском райсовете рассказали, как в соборе УПЦ МП отреагировали на удар

Россия 18 января 2025 года ударила баллистическими ракетами по Запорожью. В результате этого был разрушен Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ МП. Реакция местного духовенства шокировала.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что украинская власть каждый раз активно участвует в ликвидации последствий российских атак. Восстановление собора не станет исключением, несмотря на то, что это церковь Московского патриархата.

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Какой была реакция на атаку

По словам журналистки, работники церкви, которую было повреждено, сказали, что "произошла атака". Они не озвучивали фактов, что именно россияне запустили ракеты, которые и разрушили Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ Московского патриархата.

Митрополит Запорожский Лука и представители УПЦ официально никак не прокомментировали баллистическую атаку страны-агрессора. В их социальных сетях есть только сообщение, что они собирают пожертвования на восстановление храма и призывают людей прийти, чтобы помочь разобрать завалы.

Сам Лука поздравил всех с праздником, который отмечают в России. Нет ни одного слова (в его социальных сетях – 24 канал) о том, что Россия попала ракетами по Запорожью и убила людей,

– отметила Алиса Сысоева.

Она также отметила, что это уже второй храм русской церкви, который был поврежден в результате атаки страны-агрессора. Тогда, как и сейчас, никто из представителей УПЦ МП не высказал никакого осуждения в сторону России. Не было озвучено и того, что оккупанты выпускают свои ракеты для того, чтобы убивать украинцев.

Напомним, 8 января 2025 года россияне атаковали Запорожье, нанеся удары по промышленной инфраструктуре города. По состоянию на 17 января количество погибших возросло до 14 человек, еще 122 человека получили ранения, в частности тяжелые травмы. Взрывы, вызванные авиабомбами, произошли вблизи административного объекта и среди скопления людей, повредив транспорт и здания.