ВСУ разнесли россиян на оккупированных территориях: горят системы ПВО, склады с оружием и нефтебазы

Силы обороны нанесли ряд точных и эффективных ударов по важным объектам россиян. Все располагались на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой областей.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты разбили защитники?

В ночь на 29 апреля россияне понесли немалые потери на временно оккупированных территориях.

В частности в Крыму на аэродроме "Кача" оборонцы атаковали:

радиолокационную станцию "МР-10",

пункт управления ПВО,

наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4" (1Л22).

В Симферополе поражениям подвергся склад боеприпасов в районе Первомайского. Пылала и нефтебаза "ТЭС", к которой ранее уже долетали украинские беспилотники. Пожары на объекте в апреле фиксировали минимум дважды.

Важно! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала сообщил, что украинские силы наносят системные удары по территории оккупированного полуострова, чтобы как можно сильнее разрушить российскую военную инфраструктуру. Враг, по словам Лакийчука, испытывает систематическое давление, поскольку от ситуации в Крыму зависит ситуация на Юге.

Тогда как в Запорожской области под удар ВСУ попал зенитный ракетный комплекс "Тор".

Также в рамках операции, направленной на ослабление системы управления БПЛА, украинские бойцы разбили пункты управления БПЛА в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Тихоновки Запорожской области, Бондаревского, Комара и в районе села Запорожье в Донецкой области, а также вблизи Теткино Курской области России.

Кроме того, были уничтожены мастерские подразделений БПЛА оккупантов в районах Бондаревского Донецкой и Бурчака Запорожской областей.

Вблизи Покровска, Донецкой области защитникам удалось поразить командно-наблюдательный пункт противника.

Силы обороны Украины продолжат системную работу по снижению боевых возможностей противника и разрушения его военной инфраструктуры,

– добавили в Генштабе.

Где недавно в России гремели взрывы?

29 апреля украинские силы атаковали нефтеперекачивающую станцию возле российской Перми. После удара местные начали публиковать кадры, на которых видно густой черный дым в районе объекта. Также в регионе выпал "нефтяной дождь", похожий на тот, что недавно состоялся в Туапсе.

В тот же день дроны поразили важный промышленный объект в российском Орске – НПЗ. Некоторые пользователи сети утверждают, что на объект направлялось по меньшей мере два БПЛА. Однако информации о пожаре или повреждениях пока нет.

СБУ совместно с СБС недавно атаковали места сосредоточения живой силы противника и склады с боеприпасами на временно оккупированных территориях Луганской области.

На ВОТ Крыма Силы обороны разбили место хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".