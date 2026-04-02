Уничтожили самолет АН-72П и 4 "Ориона": ВСУ разнесли оккупантов в Крыму
- В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму.
- Атака на объекты в Крыму была осуществлена средствами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 – 100 кг.
В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР поразили ряд важных объектов оккупантов на временно оккупированной территории Крыма. Защитники разбили 4 борта и базу ППП тяжелых БПЛА "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч".
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Что известно о поражении?
В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР атаковали базу и пункт предполетной подготовки новейших и дорогостоящих ударно-разведывательных БПЛА “Орион”.
Известно, что эти дроны могут находиться в воздухе 24 часа и это на расстоянии до 250 – 300 километров от пункта управления. "Орион" способен проводить разведку и нести до 250 килограммов вооружения, в частности ракеты или бомбы, на высоте 7,5 километров. Силы обороны уничтожили 4 единицы БПЛА "Орион" на аэродроме Кировское, что в районе населенного пункта Красносельское в Крыму.
Кроме того, на аэропорту было обнаружено и уничтожено транспортный самолет Ан-72П, а также советскую подвижную двухкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора П-37 "Меч".
Поражение осуществлено средствами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 – 100 килограммов,
– уточнил "Мадьяр".
Атака СБС и ГУР на российские объекты в Крыму: смотрите видео
Важно! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что беспилотные войска Украины стали основным элементом уничтожения вражеского потенциала в тылу. Именно благодаря слаженному действию войск по всей линии фронта, говорится и об обнаружении вражеских сил, их намерений и подготовке контрударов, весенне-летняя кампания российской армии терпит неудачи.
Какие потери недавно нанесли врагу СБС?
Украинские защитники нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Тор", который базировался на Луганщине. Операторам дронов 9-й отдельной бригады СБС ВСУ удалось уничтожить поразить объект во время его движения.
В ночь на 29 марта дроны подразделений Сил беспилотных систем ВСУ атаковали базу РСЗО в Крыму и уничтожили 3 установки "Смерч" и транспортно-заряжающую машину.
Дроны защитников уничтожили объекты врага в Донецкой области на Запорожье. Среди них – скопление оккупантов, которые готовились запускать по Украине БПЛА типа "Гербера" и еще один ЗРК "Тор".