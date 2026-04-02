Уничтожили самолет АН-72П и 4 "Ориона": ВСУ разнесли оккупантов в Крыму

В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР поразили ряд важных объектов оккупантов на временно оккупированной территории Крыма. Защитники разбили 4 борта и базу ППП тяжелых БПЛА "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч".

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Смотрите также Больше не летают, как раньше: в ВСУ рассказали, как россиян поразила потеря Ми-8 и Ка-52

Что известно о поражении?

В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР атаковали базу и пункт предполетной подготовки новейших и дорогостоящих ударно-разведывательных БПЛА “Орион”.

Известно, что эти дроны могут находиться в воздухе 24 часа и это на расстоянии до 250 – 300 километров от пункта управления. "Орион" способен проводить разведку и нести до 250 килограммов вооружения, в частности ракеты или бомбы, на высоте 7,5 километров. Силы обороны уничтожили 4 единицы БПЛА "Орион" на аэродроме Кировское, что в районе населенного пункта Красносельское в Крыму.

Кроме того, на аэропорту было обнаружено и уничтожено транспортный самолет Ан-72П, а также советскую подвижную двухкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора П-37 "Меч".

Поражение осуществлено средствами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60 – 100 килограммов,

– уточнил "Мадьяр".

Атака СБС и ГУР на российские объекты в Крыму: смотрите видео

Важно! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что беспилотные войска Украины стали основным элементом уничтожения вражеского потенциала в тылу. Именно благодаря слаженному действию войск по всей линии фронта, говорится и об обнаружении вражеских сил, их намерений и подготовке контрударов, весенне-летняя кампания российской армии терпит неудачи.

Какие потери недавно нанесли врагу СБС?