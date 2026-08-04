В регионе работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Какова ситуация в Киевской области?

Власти призывают жителей соблюдать информационное молчание и правила безопасности.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– подчеркнули в Киевской ОВА.

Жителей области просят не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

В Военно-воздушных силах сообщили, что БПЛА движутся в направлении Броваров и Киева.

Что известно о последних российских атаках?

Утром 4 августа Россия в очередной раз нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины. Под ударом оказались Одесская и Николаевская области. В результате атаки погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек получили травмы. Среди пострадавших – две девочки в возрасте 2 и 12 лет.

В тот же день страна-агрессор атаковала Сумы, где зафиксировали попадания как минимум по 3 объектам в Ковпаковском районе. Под удар попали как объекты инфраструктуры, так и частная застройка. В результате атаки погибли три человека – две девочки в возрасте 5 и 10 лет и пожилая женщина.