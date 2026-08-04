В регіоні працює ППО. Про це повідомляє Київська ОВА.

Яка ситуація на Київщині?

Влада закликає мешканців дотримуватися інформаційної тиші та правил безпеки.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– наголоcили у Київській ОВА.

Жителів області просять не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

У Повітряних силах повідомили, що БпЛА рухаються курсом на Бровари та Київ.

Що відомо про останні російські атаки?

Вранці 4 серпня Росія вкотре завдала ударів по цивільній інфраструктурі України. Під атакою опинилися Одеська та Миколаївська області. Унаслідок атаки загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей зазнали травм. Серед постраждалих – дві дівчинки віком 2 та 12 років.

Того ж дня країна-агресорка атакувала Суми, де зафіксували влучання по щонайменше 3 локаціях у Ковпаківському районі. Під удар потрапили як об'єкти інфраструктури, так і приватна забудова. Внаслідок атаки загинули троє людей – дві дівчинки віком 5 і 10 років та літня жінка.