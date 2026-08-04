Про наслідки атаки повідомили у Сумській ОВА. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про нічний удар по Сумах та його наслідки?

За даними очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, у Сумах зафіксували влучання по щонайменше 3 локаціях у Ковпаківському районі. Під удар потрапили як об'єкти інфраструктури, так і приватна забудова.

На місцях працюють усі профільні служби. У повідомленні Григорова йдеться, що станом на цю мить відомо про одну загиблу людину. Також є постраждалі, але кількість і стан ще уточнюють.

Журналісти "Кордон.Медіа" додають, що серія вибухів у Сумах пролунала після 2 години ночі. За їхніми даними, російські війська били керованими авіабомбами, а згодом запустили по місту дрони, керовані за допомогою оптоволокна.

Після влучань на кількох ділянках спалахнули пожежі.

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Додамо, що 2 серпня ввечері було зафіксовано влучання російського БпЛА по АЗС у Сумах. Місто постійно перебуває під загрозою російських атак.