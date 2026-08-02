Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про російську атаку?

Терехов повідомив, що близько 22:59 російські військові завдали удару безпілотником по АЗС у Київському районі Харкова.

Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа. Терехов наголосив, що усі відповідні служби наразі працюють на місці.

Також монітори повідомили, що близько 22:18 на Сумщині пролунали вибухи. Було зафіксовано влучання російського БпЛА по АЗС.

Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що о 23:29 ворожі безпілотники знову почали залітати в Сумську область.

До уваги, Росія посилює тиск на великі міста, зокрема Дніпро, Запоріжжя, Харків, атакуючи автозаправні станції. Такі удари ворога є болючими й небезпечними.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що АЗС по суті є джерелом надходження коштів в держбюджет. Знищуючи заправку, противник позбавляє Україну фінансів.

Він наголосив, що після пошкодження приватних АЗС внаслідок атаки керівництво заправок має шукати гроші для відновлення об'єкта.

Зробити це, з його слів, воно може шляхом підвищення цін на пальне, а це вже б'є по гаманцях українських водіїв.