Ночные удары ВСУ уничтожили еще шесть танкеров, буксиры, нефтебазу и стратегические мосты

Украинские военные провели масштабную операцию по ликвидации ключевых транспортных и энергетических узлов противника в ночь на 16 июля. Успешные действия защитников существенно подорвали возможности обеспечения вражеских группировок на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты оккупантов оказались под ударом?

В акваториях Черного и Азовского морей украинские военные поразили шесть танкеров и два буксира. Российская сторона использует эти танкеры для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для обеспечения топливом оккупационных войск.

Кроме того, под удар попала нефтебаза "Шахтерск" в Донецкой области. В настоящее время степень нанесенного ущерба и окончательные результаты поражения уточняются.

Помимо морских целей и топливной инфраструктуры, Силы обороны провели атаки на важные логистические узлы противника. Были поражены автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара на границе с временно оккупированным Крымом, которые захватчики используют для военных перевозок.

Также подтверждено поражение склада средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.

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Что известно о предыдущих атаках на флот России?

Силы обороны Украины в последнее время существенно активизировали атаки на российский флот. В частности, в период с 6 по 13 июля были нанесены результативные удары по 105 судам противника. Только за ночь на 13 июля Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России, среди которых было 7 танкеров, 5 сухогрузов, паром и 2 буксира.

Кроме того, ранее украинские военные успешно поразили еще 21 российский танкер в Азовском море, что стало очередным ощутимым ударом по логистической системе захватчиков.