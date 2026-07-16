Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти окупантів опинилися під ударом?

В акваторіях Чорного та Азовського морів українські військові уразили шість танкерів та два буксири. Російська сторона використовує ці танкери для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для забезпечення паливом окупаційних військ.

Окрім цього, під удар потрапила нафтобаза "Шахтарськ" у Донецькій області. Наразі ступінь завданих збитків та остаточні результати ураження уточнюються.

Окрім морських цілей та паливної інфраструктури, Сили оборони атакували важливі логістичні вузли ворога. Було уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара на межі з тимчасово окупованим Кримом, які загарбники використовують для військових перевезень.

Також підтверджено ураження складу засобів радіоелектронної боротьби противника в районі Новодар'ївки Луганської області.

Актуально Уражено 7 танкерів, 5 суховантажів, буксири, пором та С-400, – Генштаб про нічну атаку

Що відомо про попередні атаки на флот Росії?

Сили оборони України останнім часом суттєво активізували атаки на російський флот. Зокрема, у період з 6 по 13 липня було завдано результативних ударів по 105 суднах ворога. Лише за ніч на 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту Росії, серед яких було 7 танкерів, 5 суховантажів, пором та 2 буксири.

Окрім цього, раніше українські військові успішно уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі, що стало черговим відчутним ударом по логістичній системі загарбників.