Генштаб розкрив цілі, які були уражені вночі 13 липня.

Які цілі були атаковані вночі 13 липня?

Сили оборони атакували 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та один пором в акваторії Азовського моря.

Росія використовує танкери, щоб перевозити нафту та нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій.

Пороми застосовують для перевезення військових вантажів і забезпечення логістики окупаційних військ.

Суховантажі та буксири перевозять військову техніку, боєприпаси, обладнання та інші вантажі, необхідні для роботи російської військової логістики.

Також у тимчасово окупованому Криму було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі.

Окрім того, у Генштабі уточнили наслідки атаки на НПЗ "Сизранський" у Самарській області. Підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6.

Нагадаємо, що уночі також були атаковані: