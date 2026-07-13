Генштаб розкрив цілі, які були уражені вночі 13 липня.
Які цілі були атаковані вночі 13 липня?
Сили оборони атакували 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та один пором в акваторії Азовського моря.
Росія використовує танкери, щоб перевозити нафту та нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій.
Пороми застосовують для перевезення військових вантажів і забезпечення логістики окупаційних військ.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Суховантажі та буксири перевозять військову техніку, боєприпаси, обладнання та інші вантажі, необхідні для роботи російської військової логістики.
Також у тимчасово окупованому Криму було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі.
Окрім того, у Генштабі уточнили наслідки атаки на НПЗ "Сизранський" у Самарській області. Підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6.
Нагадаємо, що уночі також були атаковані:
- автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі;
- автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ";
- три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ";
- залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ";
- резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В'язники Ставропольського краю Росії.