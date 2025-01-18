Ракета попала буквально за 500 – 700 метров от места, куда 8 января враг нанес удар КАБами, сообщает 24 Каналу корреспондент из Запорожья. На этот раз оккупанты били по Запорожью ракетами "Искандер".

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"Вторая атака в этот район за 10 дней"

Российские захватчики около 6 часов утра ударили по центру Запорожья. В результате обстрела частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

По последней информации, 10 человек ранены. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

Пока неизвестна судьба еще трех человек. Нет информации о месте их пребывания, их ищут. Возможно, они оказались в центре удара,

– сказал корреспондент из Запорожья.

По его словам, оккупанты 8 января уже били по этому району города двумя КАБами. Тогда погибло 14 человек, еще 127 ранены. Буквально через 10 дней россияне попали почти в то же место "Искандерами".

В Запорожье много промышленных зон. Если им (россиянам – 24 Канал) показалось, что там стоят Patriot, HIMARS, Leopard 2, Bradley, то они могут туда ударить. У россиян плохая разведка,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Конечно, в центре Запорожья не было военной техники, но россияне придумывают различные безосновательные объяснения террора, который осуществляют. Неоднократно были случаи, когда прилетала ракета в предприятие, которое не работает и частично разрушено.

Оккупанты никак не могут понять, что украинцы позаботились о том, чтобы рассредоточить на разных локациях производство того, куда захотят попасть россияне. Однако оккупанты с упорством все бьют и бьют в одно и то же место,

– добавил корреспондент из Запорожья.

Также утром 18 января под российским обстрелом был Киев. В результате атаки есть жертвы, пострадавшие и разрушения. В то же время российский "Шахед" атаковал Павлоград. В городе есть разрушения.