Ракета влучила буквально за 500 – 700 метрів від місця, куди 8 січня ворог завдав удару КАБами, повідомляє 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя. Цього разу окупанти били по Запоріжжю ракетами "Іскандер".

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"Друга атака у цей район за 10 днів"

Російські загарбники близько 6 години ранку вдарили по середмістю Запоріжжя. Внаслідок обстрілу частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

За останньою інформацією 10 людей поранені. 48-річна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

Наразі невідома доля ще трьох людей. Немає інформації про місце їхнього перебування, їх шукають. Можливо, вони опинилися в центрі удару,

– мовив кореспондент із Запоріжжя.

За його словами, окупанти 8 січня вже били по цьому району міста двома КАБами. Тоді загинуло 14 людей, ще 127 поранені. Буквально через 10 днів росіяни поцілили майже у те саме місце "Іскандерами".

У Запоріжжі багато промислових зон. Якщо їм (росіянам – 24 Канал) здалося, що там стоять Patriot, HIMARS, Leopard 2, Bradley, то вони можуть туди вгатити. У росіян погана розвідка,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.

Звісно, у середмісті Запоріжжя не було військової техніки, але росіяни вигадують різні безпідставні пояснення терору, який здійснюють. Неодноразово були випадки, коли прилітала ракета в підприємство, яке не працює й частково зруйноване.

Окупанти ніяк не можуть зрозуміти, що українці подбали про те, щоб розосередити на різних локаціях виробництво того, куди захочуть поцілити росіяни. Однак окупанти з впертістю все гатять й гатять в одне й те ж місце,

– додав кореспондент із Запоріжжя.

Також зранку 18 січня під російським обстрілом був Київ. Внаслідок атаки є жертви, постраждалі та руйнування. Водночас російський "Шахед" атакував Павлоград. У місті є руйнування.