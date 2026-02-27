Россия всадила дронами по Запорожской области: среди пострадавших – подросток
- Россия атаковала Запорожскую область дронами, в результате чего повреждены жилые дома и пострадали 4 человека.
- Всего за сутки Россия обстреляла 37 населенных пунктов.
Ночью 27 февраля Россия нанесла удары по Запорожскому району. В результате атаки беспилотников повреждены жилые дома и возникали пожары.
Всего за прошедшие сутки враг 729 раз обстрелял область. О последствиях нового обстрела рассказали в ГСЧС.
Смотрите также Горели дома и 2 торговых центра: ужасные последствия массированного удара по Запорожью
Что известно об атаке на Запорожскую область?
По данным спасателей, один из населенных пунктов Запорожского района был под прицелом российских БпЛА. Из-за обстрела там пострадали 3 человека и подросток. Также психологи ГСЧС помогли 8 людям.
Кроме того, возникали пожары на нескольких локациях, которые впоследствии потушили. В частности, горели два жилых дома, хозяйственная постройка, автомобиль и газопровод низкого давления.
Некоторые дома частично повредила взрывная волна и обломки.
Всего за прошедшие сутки Россия обстреляла 37 населенных пунктов области, известно о 694 повреждения, а также пострадали 17 человек. Такие данные привел глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Последствия атаки на Запорожскую область / Фото ГСЧС, Запорожской ОГА
Какие последствия последних обстрелов Украины?
Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал, что Россия массированно ударила по городу 26 февраля. В результате обстрела пострадали 8 человек, повреждены жилые дома и два торговых центра.
Также под ударом была Полтавщина. Там возникал пожар на промышленном объекте. В регионе было обесточено почти 20 тысяч потребителей.
Россияне накануне вгатили ракетами и БПЛА по Харькову. Там были повреждены электросети и газопровод.