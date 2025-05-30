В Запорожье более 13 тысяч абонентов остались без света из-за атаки России

Российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожье. Вследствие этого более 13 тысяч жителей областного центра остались без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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В результате российской атаки на Запорожье были обесточены более 13 тысяч абонентов. Энергоснабжение половине из них уже восстановили.

Сейчас без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города,

– отметил Иван Федоров.

Председатель ОВА также заявил, что, к счастью, люди во время этой вражеской атаки и ликвидации ее последствий не пострадали.

Добавим, ранее чиновник сообщил, что атака России вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья.

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