В Запорожье более 13 тысяч абонентов остались без света из-за атаки России
- В результате российской атаки на Запорожье более 13 тысяч абонентов остались без света.
- Председатель ОВА заявил, что энергоснабжение половине из них уже восстановили.
Российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожье. Вследствие этого более 13 тысяч жителей областного центра остались без света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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В результате российской атаки на Запорожье были обесточены более 13 тысяч абонентов. Энергоснабжение половине из них уже восстановили.
Сейчас без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города,
– отметил Иван Федоров.
Председатель ОВА также заявил, что, к счастью, люди во время этой вражеской атаки и ликвидации ее последствий не пострадали.
Добавим, ранее чиновник сообщил, что атака России вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья.
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