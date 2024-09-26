Момент удара и первые минуты после: ГСЧС показала ужасные кадры атаки России на Запорожье

Россия нанесла авиационные удары по Запорожью. Агрессор в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру, в частности, жилые дома. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие, в частности, ребенок.

Ужасные кадры этой российской атаки на Запорожье обнародовали в ГСЧС. Также рассказали о последствиях вражеских ударов.

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Удар по Запорожью 26 сентября

В ГСЧС констатировали, что агрессор в очередной раз нанес авиационные удары по Запорожью. В результате российской атаки есть раненые. Председатель ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло до 8, среди них – ребенок.

Последствия российской атаки на Запорожье / Фото ГСЧС

Иван Федоров отметил, что 2 раненых в результате российского обстрела находятся в больнице. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина – средней тяжести.

Разрушены 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом,

– заявили в ГСЧС.

Добавили, что 18 человек эвакуировали. Также спасатели показали кадры российской атаки и последствий вражеского удара.

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