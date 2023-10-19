Сделал предложение в бомбоубежище: от ракеты в Запорожье погибли молодые супруги

Россияне в ночь на 18 октября нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг унес жизни сразу 5 мирных жителей. Среди них молодые супруги – Даниил Коваленко и Диана Гайдукова.

Оккупанты выпустили сразу 6 ракет типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажку в центре города. Враг нанес циничный удар, когда жители города спали.

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Отец пытался спасти сына

Как рассказывают в "Украинской правде", 23-летний Даниил с 20-летней Дианой жили в квартире родителей парня на четвертом этаже. В ту ночь, когда ракета попала в их дом, семья спала.

Отец парня, Дмитрий Коваленко, получил ранения, имеет контузию. Несмотря на это, он достал сына и даже пытался оказать ему помощь. Впрочем, спасти Данилу не смогли.

Диану спасатели искали долго. Друзья и родные не теряли надежды до последней минуты. Но к сожалению, ее тело извлекли из-под завалов. Известно, что мать Даниила находится в больнице.

Признался в любви в бомбоубежище

Как отмечают в издании "Обозреватель", пара женилась прошлой осенью. По словам их родственницы, Даниил сделал предложение Диане в бомбоубежище.

Они знали, что война в любой момент может их развести. Они знали, что нужно ценить каждую минуту,

– отметила троюродная сестра Дианы.

Одна из знакомых девушки рассказала, что она работала баристой в кафе. Вспоминает, что Диана готовила кофе, была очень веселой и жизнерадостной.

В последнее время она работала в кондитерской "Пюре". Девушка любила свою работу, часто делилась фотографиями с пирожными, тортиками и круасанами.

Известно, что Диана познакомилась с Данилой прошлым летом. Сам парень был музыкантом и играл на гитаре. Они вдвоем гуляли, веселились. Диане через полтора месяца должен был исполниться 21 год.

Отметим, что в 17:40 18 октября глава ОВА Юрий Малашко актуализировал данные о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара. По его словам, враг унес жизни у 5 человек. Из-под завалов деблокировали тела троих, ранее считавшихся пропавшими без вести. Также в медицинские учреждения доставили 5 раненых.