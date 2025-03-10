Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

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Какие последствия атаки на завод в Стародубе

На снимке за 9 марта, который опубликовали журналисты, видно поврежденную крышу одного из зданий на территории завода "Консервсушпрод" в Стародубе в Брянской области после взрыва. Российские источники утверждали, что пожар на предприятии возник после атаки украинских реактивных дронов.

Последствия атаки на завод с сухпайками в Стародубе / Видео "Радио Свободы"

Само предприятие расположено в городе Стародуб Курской области, в 35 километрах от линии фронта. Ранее украинские беспилотники атаковали этот завод весной и летом 2023 года.

К слову, российские СМИ писали, что по заводу в Стародубе 8 марта ударили ракетами-дронами "Ад". Очевидцы говорили, что слышали не менее 7 взрывов, после чего на заводе начался пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтверждал атаку, отмечая, что загорелось производственное помещение. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать.