Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Цікаво У Росії безпілотники атакували Новокуйбишевськ: де розташоване місто на карті

Які наслідки атаки на завод у Стародубі

На знімку за 9 березня, який опублікували журналісти, видно пошкоджений дах однієї з будівель на території заводу "Консервсушпрод" у Стародубі в Брянській області після вибуху. Російські джерела стверджували, що пожежа на підприємстві виникла після атаки українських реактивних дронів.

Наслідки атаки на завод із сухпайками у Стародубі / Відео "Радіо Свободи"

Саме підприємство розташоване в місті Стародуб Курської області, за 35 кілометрів від лінії фронту. Раніше українські безпілотники атакували цей завод навесні та влітку 2023 року.

До слова, російські ЗМІ писали, що по заводу у Стародубі 8 березня вдарили ракетами-дронами "Пекло". Очевидці казали, що чули щонайменше 7 вибухів, після чого на заводі почалася пожежа.

Губернатор Брянщини Алєксандр Богомаз підтверджував атаку, зазначавши, що загорілося виробниче приміщення. Жителів прилеглих будинків довелося евакуювати.