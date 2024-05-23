Ударные дроны достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий россиян, продукция которых используется в военной отрасли
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Где расположен Нижнекамск
Утром 23 мая росавиация сообщала о временном прекращении работы аэропортов Казани и Нижнекамска. Это было сделано якобы для обеспечения безопасности полетов.
Возможными целями ГУР были НПЗ "Танеко" и завод "Оргсинтез". Интересно, что заводы в Нижнекамске расположены на расстоянии более 1100 километров от границы с Украиной.
Где расположен Нижнекамск, до которого долетели дроны ГУР: смотрите на карте
Где расположена Казань
Беспилотный летательный аппарат также обнаружили в небе над Казанью – столицей Татарстана. Из-за атаки БпЛА на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко", заводе "Оргсинтез" и предприятии "Таиф" объявляли эвакуацию.
Власти объясняли, что это сделали из-за сообщения о "возможном возникновении внештатной ситуации".
Где расположена столица Татарстана Казань: смотрите на карте
Это уже не первая атака на Татарстан
- 2 апреля впервые с начала полномасштабного вторжения дроны атаковали военные предприятия в Татарстане, что за 1200 километров от Украины. Беспилотники прилетели на заводы в Елабуге и Нижнекамске, где производили "Шахеды". Это результат работы Главного управления разведки Минобороны.
- На территории экономической зоны "Алабуга" было по меньшей мере два попадания. В результате атаки были серьезные разрушения. Известно, что "Алабуга" является одной из крупнейших и самых успешных экономических зон промышленно-производственного типа в России.
- Аналитики ISW оценили последствия и значение первых ударов Украины по заводам в Татарстане. В результате атаки прогремели мощные взрывы. На геолокационных кадрах видно, что было попадание в общежитие возле Елабужского политехнического колледжа.