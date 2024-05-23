Ударні дрони досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств росіян, продукція яких використовується у воєнній галузі
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Де розташований Нижньокамськ
Зранку 23 травня росавіація повідомляла про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська. Це було зроблено нібито для забезпечення безпеки польотів.
Можливими цілями ГУР були НПЗ "Танеко" та завод "Оргсинтез". Цікаво, що заводи в Нижньокамську розташовані на відстані понад 1100 кілометрів від кордону з Україною.
Де розташований Нижньокамськ, до якого долетіли дрони ГУР: дивіться на карті
Де розташована Казань
Безпілотний літальний апарат також виявили в небі над Казанню – столицею Татарстану. Через атаку БпЛА на нафтопереробному заводі "Танеко", заводі "Оргсинтез" та підприємстві "Таїф" оголошували евакуацію.
Влада пояснювала, що це зробили через повідомлення про "можливе виникнення позаштатної ситуації".
Де розташована столиця Татарстану Казань: дивіться на карті
Це вже не перша атака на Татарстан
- 2 квітня вперше від початку повномасштабного вторгнення дрони атакували військові підприємства у Татарстані, що за 1 200 кілометрів від України. Безпілотники прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську, де виробляли "Шахеди". Це результат роботи Головного управління розвідки Міноборони.
- На територію економічної зони "Алабуга" було щонайменше два влучання. Внаслідок атаки були серйозні руйнування. Відомо, що "Алабуга" є однією з найбільших та найуспішніших економічних зон промислово-виробничого типу в Росії.
- Аналітики ISW оцінили наслідки та значення перших ударів України по заводах у Татарстані. Внаслідок атаки прогриміли потужні вибухи. На геолокаційних кадрах видно, що було влучання в гуртожиток біля Єлабузького політехнічного коледжу.