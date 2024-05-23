Ударні дрони досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств росіян, продукція яких використовується у воєнній галузі

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Де розташований Нижньокамськ

Зранку 23 травня росавіація повідомляла про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська. Це було зроблено нібито для забезпечення безпеки польотів.

Можливими цілями ГУР були НПЗ "Танеко" та завод "Оргсинтез". Цікаво, що заводи в Нижньокамську розташовані на відстані понад 1100 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований Нижньокамськ, до якого долетіли дрони ГУР: дивіться на карті

Де розташована Казань

Безпілотний літальний апарат також виявили в небі над Казанню – столицею Татарстану. Через атаку БпЛА на нафтопереробному заводі "Танеко", заводі "Оргсинтез" та підприємстві "Таїф" оголошували евакуацію.

Влада пояснювала, що це зробили через повідомлення про "можливе виникнення позаштатної ситуації".

Де розташована столиця Татарстану Казань: дивіться на карті

Це вже не перша атака на Татарстан