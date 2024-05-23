Зранку росавіація повідомляла про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська, пояснили це забезпеченням безпеки польотів. Тепер же з'явились відео з місця "надзвичайної події", чи враховуючи, як часто подібні сиуації виникають в Росії, звичайної.

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Відео свідчать про те, що боялись росіяни не дарма – атаки уникнути не вдалось.

Атаку здійснили дрони ГУР

Джерела 24 Каналу підтвердили, що сьогоднішню атаку на об'єкти ВПК у російському Татарстані здійснили дрони ГУР.

Аеропорти припинили роботу. Ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовуєтья у воєнній галузі,

– повідомили джерела.

Нижньокамськ атакували дрони

Раніше російські телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомили, що нібито один БПЛА був знищений, ще один відлетів у бік вулиці Гайнулліна.

Згодом у Міноборони Росії прозвітували про знищення безпілотника у небі над Татарстаном. І заявили, що обмеження на роботу аеропортів зняли.

Дрони у небі над Татарстаном: відео

Які саме дрони завдали атаки

Росіяни повідомляють, що над Нижньокамськом, попередньо, збили легкомоторний літак А-22 "Летюча лисиця", який перероблений під безпілотник. Вкзували, що можливі цілі – НПЗ "Танеко" та завод "Оргсинтез".

Дрону у небі над Татарстаном сьогодні: відео

"Аналогічними БПЛА українці атакували гуртожиток на території підприємства у Єлабузі у квітні. Це були UJ-22 Airborn та легкомоторні літаки, перероблені під дрони-камікадзе", – ідеться у повідомленнях росіян.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко теж припустив, що дрони були незвичайні.

"От тут можна легко побачити, що дрони "самольотного типа". Краса. Однозначно. Щонайменш два після вибуху на відео були в польоті", – ідеться у повідомленні.

Через атаку проводили евакуацію

Через атаку БПЛА на нафтопереробному заводі "Танеко", заводі "Оргсинтез" та підприємстві "Таїф" оголошували евакуацію. У мерії Нижньокамська пояснювали, що зробили це через повідомлення про "можливе виникнення позаштатної ситуації на територіях виробничих підприємств Нижньокамського району".