Про це повідомили в Росавіації. Крім того, відомо про масову евакуацію в цих регіонах.

Дивіться також "Очікуємо невідомі БпЛА": "Атеш" провів диверсію біля Смоленська і послабив систему ППО Росії

Призупинили роботу 2 аеропорти

Аеропорт Казані призупинив роботу з 11.30 для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден, – повідомила Росавіація.

А згодом додали, що тимчасові обмеження на польоти слідом за Казанню введені в аеропорту Нижньокамська.

Загроза атак

Одночасно з цим місцеві жителі почали фіксувати в небі безпілотники, а на нафтопереробних підприємствах лунає повітряна тривога.

Російські ЗМІ та телеграм-канали також повідомляють про масову евакуація співробітників підприємств у Казані та Нижньокамську через загрозу атаки БПЛА.

Зазначають, що місця роботи залишають працівники "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Нижньокамськшини", "Таїф-НК", "Танеко" та "Нижньокамськнафтохіму".

Евакуйовано також співробітників нижньокамської ТЕЦ.

Дрони атакують росіян: акутально

У ніч проти 19 травня росіяни заявили, що їх територію атакували дрони, а тому, їм довелось "приземляти" десятки дронів. В міноборони Росії бідкались, що їх ППО нібито знищила 60 дронів над двома областями Росії, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.