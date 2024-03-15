В результате атаки в Винницкой области погибли супруги: сына удалось достать из-под завалов
В Винницкой области в результате попадания дрона в жилой дом погибли супруги. Их сына удалось спасти, он находится в больнице.
У Нацполиции сообщили, что мужчина погиб на месте – в своем доме, в который попал вражеский "Шахед". Женщина – умерла в больнице.
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"В результате вражеской атаки сбитый дрон сманеврировал в жилой дом Винницкого района. 52-летний хозяин погиб на месте происшествия. Его 53-летняя жена умерла в больнице. Их 26-летнего сына удалось достать из-под завалов, ему оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Вражеский дрон попал в жилой дом / Фото Нацполиции
Сына достали из-под завалов
Общественное тоже пишет, что женщина, которая умерла в больнице, жила вместе с 26-летним сыном и 52-летним мужчиной. Соседка рассказала изданию, что сына деблокировали первым и госпитализировали в больницу.
Кроме того, журналиты "Радио Свобода" показали дом в Винницкой области, куда ночью попал "Шахед".
Дом полностью разрушен: видео
Последствия атаки на Винницу
- Вчера, 14 марта, во время ночной атаки на Винницкую область, вражеский беспилотник попал в жилой дом.
- На утро 15 марта в больнице умерла женщина, которая получила ранения во время попадания.
- Известно о двух погибших и трех госпитализированных.