В результате атаки в Винницкой области погибли супруги: сына удалось достать из-под завалов

В Винницкой области в результате попадания дрона в жилой дом погибли супруги. Их сына удалось спасти, он находится в больнице.

У Нацполиции сообщили, что мужчина погиб на месте – в своем доме, в который попал вражеский "Шахед". Женщина – умерла в больнице.

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"В результате вражеской атаки сбитый дрон сманеврировал в жилой дом Винницкого района. 52-летний хозяин погиб на месте происшествия. Его 53-летняя жена умерла в больнице. Их 26-летнего сына удалось достать из-под завалов, ему оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Вражеский дрон попал в жилой дом / Фото Нацполиции

Сына достали из-под завалов

Общественное тоже пишет, что женщина, которая умерла в больнице, жила вместе с 26-летним сыном и 52-летним мужчиной. Соседка рассказала изданию, что сына деблокировали первым и госпитализировали в больницу.

Кроме того, журналиты "Радио Свобода" показали дом в Винницкой области, куда ночью попал "Шахед".

Дом полностью разрушен: видео

Последствия атаки на Винницу