Чрезвычайно важный объект для россиян: в Армавире повреждена радиолокационная станция оккупантов

Атаки беспилотниками по территории России продолжаются. Недавно появилась информация, что Силам обороны удалось поразить радиолокационную станцию в Армавире Краснодарского края.

Об этом рассказал 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что станция в Армавире расположена далеко от территории Украины. Он добавил, что этот объект использовали для обнаружения баллистических ракет на больших расстояниях.

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"Эта база является чрезвычайно важным объектом для россиян, однако она очень уязвима из-за своих размеров и то, что все знают где ее найти", – сказал он.

Серьезная потеря для России

Военный обозреватель отметил, что сообщение о поражении станции является медийным поражением для российской пропаганды. База в Армавире была важным элементом стратегического значения.

Это удар по имиджу и значительные материальные убытки,

– подчеркнул Давид Шарп.

Он также отметил, если украинским беспилотником удалось повредить радиолокационную станцию врага, то российские системы дальнего обнаружения не выполняют свои функции.

Целью таких атак является нанести противнику максимальные материальные потери и сделать менее эффективной оборонительную способность врага,

– высказался военный обозреватель.

Беспилотники атакуют Россию: что известно