Чрезвычайно важный объект для россиян: в Армавире повреждена радиолокационная станция оккупантов
Атаки беспилотниками по территории России продолжаются. Недавно появилась информация, что Силам обороны удалось поразить радиолокационную станцию в Армавире Краснодарского края.
Об этом рассказал 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что станция в Армавире расположена далеко от территории Украины. Он добавил, что этот объект использовали для обнаружения баллистических ракет на больших расстояниях.
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"Эта база является чрезвычайно важным объектом для россиян, однако она очень уязвима из-за своих размеров и то, что все знают где ее найти", – сказал он.
Серьезная потеря для России
Военный обозреватель отметил, что сообщение о поражении станции является медийным поражением для российской пропаганды. База в Армавире была важным элементом стратегического значения.
Это удар по имиджу и значительные материальные убытки,
– подчеркнул Давид Шарп.
Он также отметил, если украинским беспилотником удалось повредить радиолокационную станцию врага, то российские системы дальнего обнаружения не выполняют свои функции.
Целью таких атак является нанести противнику максимальные материальные потери и сделать менее эффективной оборонительную способность врага,
– высказался военный обозреватель.
Беспилотники атакуют Россию: что известно
- Оккупанты сообщают о атаках дронов в Курской, Брянской и Орловской областях. Утром 26 мая губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью были зафиксированы беспилотники над регионом и отметил, что по ним "работало" ПВО.
- В Новороссийске в ночь на 17 мая прозвучали мощные взрывы. Местные жители жаловались на атаку дронов, постоянные выстрелы и пожар. По данным российских телеграм-каналов, под ударом оказались порт, железнодорожная станция и нефтебаза.
- В российских СМИ писали, что 17 мая их ПВО "уничтожило" и перехватило 102 беспилотника над регионами России. Оккупанты утверждают, что удалось сбить большинство целей, но видео, которые есть в сети, подтверждают другое.