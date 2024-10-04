Обломки дронов упали в Киеве, в российском Воронеже горел НПЗ: хронология 954 дня войны
Силы обороны продолжают сдерживать врага на всех направлениях, нанося врагу потери. Ситуация на фронте сложная и динамичная. Враг ведет дроновый террор мирных городов, этой ночью в очередной раз атаковал "Шахедами". В то же время в российских городах тоже было шумно из-за атак беспилотников.
О главных событиях дня по состоянию на 4 сентября, ситуацию на фронте, последствия российских обстрелов, информирует 24 Канал.
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В России снова было неспокойно ночью: в Воронежской области могла взорваться нефтебаза. В сети публикуют кадры, местные жалуются на атаку дронов. Отмечается, что атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна. Губернатор Воронежской области заявил, что из-за падения якобы сбитого беспилотника вспыхнула пустая цистерна на территории нефтебазы. Враг атаковал Киев. В одном из районов произошло возгорание в жилом доме из-за падения обломков БпЛА. В Дарницком районе произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажки. Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали. Вечером россияне запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Около полуночи в Одессе прогремели взрывы. Предположительно, они стали следствием работы ПВО по "Шахедам". Воздушную тревогу в Одесской области объявили примерно в 00:08.
Под Воронежем дроны ударили по нефтебазе
Падение обломков "Шахеда" в Киеве
В Одесской области работала ПВО
В России снова было неспокойно ночью: в Воронежской области могла взорваться нефтебаза. В сети публикуют кадры, местные жалуются на атаку дронов.
Отмечается, что атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.
Губернатор Воронежской области заявил, что из-за падения якобы сбитого беспилотника вспыхнула пустая цистерна на территории нефтебазы.
Враг атаковал Киев. В одном из районов произошло возгорание в жилом доме из-за падения обломков БпЛА.
В Дарницком районе произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что во время сбивания вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажки.
Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.
Вечером россияне запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".
Около полуночи в Одессе прогремели взрывы. Предположительно, они стали следствием работы ПВО по "Шахедам".
Воздушную тревогу в Одесской области объявили примерно в 00:08.