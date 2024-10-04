Обломки дронов упали в Киеве, в российском Воронеже горел НПЗ: хронология 954 дня войны

06:35, 04 октября

В России снова было неспокойно ночью: в Воронежской области могла взорваться нефтебаза. В сети публикуют кадры, местные жалуются на атаку дронов.

Отмечается, что атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Губернатор Воронежской области заявил, что из-за падения якобы сбитого беспилотника вспыхнула пустая цистерна на территории нефтебазы.