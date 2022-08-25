Арестович объяснил, почему в День Независимости россияне не били по Киеву

Оккупанты 24 августа чуть больше обычного атаковали украинские города. Однако, несмотря на прогнозы, они не ударили по Киеву.

Одной из причин является то, что в столице находится достаточно мощная система ПВО. Об этом рассказал внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

Заметьте Страна сильных духом: 24 фото с войны, доказывающие несокрушимость украинцев

Арестович сказал, почему россияне не атаковали Киев

По словам советника ОП, ударов по украинским городам 24 августа было немного больше, чем обычно. В то же время они были меньше тех, которые все себе уже вообразили.

"Если припомнить, мы говорили, что вряд ли будут удары по Киеву", – добавил Арестович.

По его словам, россия не атаковала столицу, ведь там много иностранцев, а убить американского или немецкого дипломата – это не то, что нужно оккупантам.

Второй момент – здесь действительно очень сильная ПВО. Не потому, что Киев – это столица и нужно ее прикрыть, а потому, что это самый большой военно-транспортный узел и здесь тоже нужно прикрывать военные объекты,

– заметил советник ОП.

Кроме того, по словам Арестовича, у захватчиков нет так много ракет, чтобы атаковать.

"Выпустить еще восемь крылатых ракет, чтобы их гарантированно сбили – ну, это такое", – отметил советник ОП.

Он добавил, что третьей причиной является то, что россия действительно ищет переговоров и примирения. Любой удар по Киеву или в другом месте со значительными гражданскими жертвами – это отодвигание переговоров.

"Кроме того, сегодня – заседание Совета Безопасности ООН, на котором президент сейчас выступает, и если бы был удар, то понятно, какую повестку дня они бы создали", – добавил Арестович.

Советник ОП подытожил, что оккупанты исчерпали свои возможности и не заинтересованы в эскалации, а главное, чего они хотят – это перемирие.

Стоит посмотреть – оккупанты ударили по Миргороду на День Независимости: видео