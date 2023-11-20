Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что перемена погодных условий влияет на движение кораблей в Черном море.

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Где сейчас находятся российские корабли

Как отметил Братчук, сейчас российских ракетоносителей даже нет на боевом дежурстве в Черном море. Определенную часть корабли они отвели в Новороссийск, а также – новую базу во временно оккупированной Абхазии. В Севастополе корабли тоже не выходят к морю.

Очень неблагоприятная погода. Маршруты общественного транспорта между бухтами также отменены. Потому что в украинском Крыму такая же погода, как в Николаевской, Херсонской, Одесской и т.д.

– сказал Братчук.

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Предыдущие атаки оккупантов, которые произошли за последние дни, были направлены для определенного давления на ПВО. Также россияне пытаются определить расположение зенитных ракетных комплексов, чтобы проложить обходные маршруты для ракет.

Обратите внимание! В течение последних дней оккупанты чуть ли не каждый день запускали дроны-камикадзе Shahed-136. 19 ноября только на подлетах в Киев удалось сбить около 10 таких беспилотников.

Во время последнего попадания в один из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области около 2 тысяч семей остались без света. Энергетики максимально быстро возобновили поставки.

Обстрелы Украины: коротко