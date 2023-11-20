Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що зміна погодних умов впливає на рух кораблів у Чорному морі.

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Де зараз перебувають російські кораблі

Як наголосив Братчук, зараз російських ракетоносіїв навіть немає на бойовому чергуванні у Чорному морі. Певну частину кораблі вони відвели до Новоросійська, а також – до нової бази в тимчасово окупованій Абхазії. В Севастополі кораблі теж не виходять до моря.

Дуже несприятлива погода. Маршрути громадського транспорту між бухтами також скасовані. Бо в українському Криму така ж погода, як на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині тощо,

– сказав Братчук.

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Попередні атаки окупантів, які сталися упродовж останніх днів, були спрямовані для певного тиску на ППО. Також росіяни намагаються визначити розташування зенітних ракетних комплексів, щоб прокласти обхідні маршрути для ракет.

Зверніть увагу! Упродовж останніх днів окупанти ледь чи не щодня запускали дрони-камікадзе Shahed-136. 19 листопада лише на підльотах до Києва вдалося збити близько 10 таких безпілотників.

Під час останнього влучання в один із об'єктів енергетичної інфраструктури на Одещині близько 2 тисяч родин залишилися без світла. Енергетики максимально швидко відновили постачання.

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