Совершенно к этому не готовы: европейские города и США могут "познакомиться" с дронами-камикадзе

Европейские и американские союзники Украины все еще не знают, как бороться с угрозами ударов иранскими дронами-камикадзе. Такое оружие могут использовать террористические организации, с которыми контактирует Россия.

Усложняет противодействие "шахедам" их большая дальность полетов. Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Эксперт отметил, что дальность полета "шахедов" по иранским источникам составляет 2500 километров, однако реальное расстояние может быть 1000 километров и меньше.

Это позволяет стрелять ими вне поражения пусковых дронов ракетами ATACMS и даже более дальнобойных ракет. Проблема в том, что этот дрон имеет высокую дальность полета и он массовый. Этот дрон могут собрать даже террористические группировки, вроде "ИГИЛа",

– объяснил специалист.

По его словам, Россия регулярно встречается с "Хамасом" и другими террористическими организациями и может просто передавать такие дроны.

"Вполне возможно, что с такими дронами-камикадзе вынужденно "познакомятся" Лондон, Нью-Йорк, Париж и другие города, которые вообще не готовы абсолютно к таким угрозам. Их могут запустить с какого-то поля по условному небоскребу или торговому центру. Ответы на это и как с этим бороться – еще нет", – добавил аналитик.

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По его мнению, активизация США по вопросу противодействия иранским "мопедам" объясняется боязнью того, что такие "аппараты" все-таки могут залететь в Европу.

"Не обязательно их будет запускать Россия или Иран, поскольку их могут собрать в каком-то гараже из компонентов, заказанных на официальном рынке и после этого их будут использовать для таких атак. Да и сами дроны не обязательно будут выглядеть как "шахед-136", но концептуально они могут быть именно таковыми", – резюмировал Катков.

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