Ускладнює протидію "шахедам" їхня велика дальність польотів. Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Експерт зазначив, що дальність польоту "шахедів" за іранськими джерелами становить 2500 кілометрів, однак реальна відстань може бути 1000 кілометрів і менше.

Це дозволяє стріляти ними поза межами ураження пускових дронів ракетами ATACMS й навіть більш далекобійних ракет. Проблема в тому, що цей дрон має високу дальність польоту й він масовий. Цей дрон можуть зібрати навіть терористичні угруповання, на кшталт "ІДІЛу",

– пояснив фахівець.

За його словами, Росія регулярно зустрічається з "ХАМАСом" та іншими терористичними організаціями й може просто передавати такі дрони.

"Цілком можливо, що з такими дронами-камікадзе вимушено "познайомляться" Лондон, Нью-Йорк, Париж та інші міста, які взагалі не готові абсолютно до таких загроз. Їх можуть запустити з якогось поля по умовному хмарочосу чи торговому центру. Відповіді на це і як з цим боротися – ще немає", – додав аналітик.

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На його думку, активізація США щодо питання протидії іранським "мопедам" пояснюється боязню того, що такі "апарати" все-таки можуть залетіти до Європи.

"Не обов'язково їх запускатиме Росія чи Іран, позаяк їх можуть зібрати в якомусь гаражі з компонентів, замовлених на офіційному ринку і після цього їх використовуватимуть для таких атак. Та і самі дрони не обов'язково виглядатимуть як "шахед-136", але концептуально вони можуть бути саме такими", – резюмував Катков.

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